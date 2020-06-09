الفتوى والتشريع: حقوق هيئة التأمين والمعاشات تسقط بعد ١٥ عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى براءة ذمة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة من سداد مبلغ ٥ آلاف و٧٦٦ جنيه مستحقات غرامات تأخير تأمينات عن أجازة خاصة حصل عليها موظف ولم يسدد التأمينات منذ ١٥ عام.

وأكدت الفتوى، أن الاشتراكات التأمينية للموظف عن فترة الإجازات الخاصة للعمل بالخارج تقع على عاتق المؤمن عليه، سواء بالنسبة لحصته أو حصة صاحب العمل، وعليه أن ينهض بالسداد خلال الشهر التالي لانتهاء سنة الإجازة أو في نهاية مدة الإجازة.

وأوضحت الفتوى، أن المُشرع رغبة منه في حسم كافة ما عسى أن ينشأ من منازعات بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين، فقد قرر سقوط حقوق الهيئة على أي حال من الأحوال ، بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ استحقاقها، ومن ثم فلا يجوز لها بعد انقضاء هذه المدة مطالبة أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بأي حقوق قبلهم.