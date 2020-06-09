مصر | بعد 7 وقائع.. حبس تشكيل عصابي لسرقتهم السيارات في الجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 7 وقائع.. حبس تشكيل عصابي لسرقتهم السيارات في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس تشكيل عصابي، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة سيارات، بالجيزة ومساومة مالكيها بإعادتها مقابل مبالغ مالية، فيما طلبت التحريات حول نشاط المتهمين.

بداية الواقعة، كانت بمعلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة بقيام "5 عناصر إجرامية - "لهم معلومات جنائية" -مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات السيارات بمحافظة الجيزة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهم منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا واعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم 7 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات المستولى عليها.

وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.

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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.