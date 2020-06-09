مصر | تجديد حبس نجل سعد الكتاتني 45 يوما

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تجديد حبس نجل سعد الكتاتني 45 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تجديد حبس ضياء محمد سعد الكتاتنى نجل القيادى الإخوانى سعد الكتاتنى وآخرين، لاتهامهم بالتحريض على العنف، 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن، قد ألقت القبض ضياء محمد سعد الكتاتنى، فى شهر سبتمبر من عام 2019، أمام إحدى صالة ألعاب رياضية فى مدينة 6 أكتوبر أثناء إعداده لتنظيم تظاهرة اخوانية، وتم اقتياد المتهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد تحرير محضر بالواقعة.