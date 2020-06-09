أخبار مصر | ارتفاع في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع في الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع في درجات الحرارة، حيث تشهد البلاد طقس حار غدا الأربعاء، على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه سوف يسود السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ومن جهتها، حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الخروج وقت الظهيرة وعدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وكشفت الأرصاد الجوية عن ظواهر الجوية غدا الأربعاء، والتي تتمثل في شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مصحوبة بالرياح معتدلة على معظم الأنحاء نشطة على شمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وأشارت الهيئة إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاء القاهرة الكبرى العظمي 36 والصغرى 23، والوجه البحري العظمي 36 والصغرى 22، والسواحل الشمالية الغربية العظمي 26 والصغرى 20، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمي 29 والصغرى 20، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمي 37 والصغرى 29، وشمال الصعيد العظمي 38 والصغرى 26، وجنوب الصعيد العظمي 42 والصغرى 29.

وتوقعت الهيئة أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية.

وأكدت الهيئة، أن جنوب الصعيد سيسوده طقس شديد الحرارة، بينما يكون معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون الظواهر الجوية اليوم الثلاثاء، التي تتمثل في شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى وعلى بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.