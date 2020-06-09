شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: إجمالي المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية 128495 طالبًا وطالبة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسي 2019/2020، موضحا أن عدد طلاب القسم الأدبي بنين 50602 وطلاب الأدبي فتيات 34633 بإجمالي 85235 بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمي بنين 25127 وطلاب القسم العلمي فتيات 18029 بإجمالي 43156 طالب بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالب، وبإجمالي عام 128495 طالب سيتقدمون للامتحان بمختلف الأقسام بالثانوية الأزهرية لهذا العام.
وأوضح عباس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإجمالي للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددا من اللجان الفرعية الأخرى، وبحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية عن 12 طالب، وقد تم مراعاة تخفيض أعداد الطلاب في اللجان، ضمانا لسلامتهم، ولتوفير البيئة الآمنة لهم لأداء الامتحانات، مؤكدا عدم وجود أي اعتذارات عن التقدم لأداء لامتحانات من قبل الطلاب حتى تاريخه.
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