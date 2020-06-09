شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يوقف أعمال بناء لمبنى لحين الفحص والمراجعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، بفحص رخصة أحد المبانى أثناء الشروع في البناء ووقف أعمال البناء لحين العرض عليه لاتخاذ اللازم حفاظاً على حقوق الدولة.

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف لمتابعة موقف المشروعات الخدمية بنطاق المركز بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه قد سبق وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بالمرور اليومى لتنفيذ حالات الإزالة الفورية للتعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة، مؤكداً أن المحافظة تتعامل بكل حزم مع أية محاولات للبناء المخالف بدون تهاون أو تقصير ومنع محاولات إستغلال الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف لمتابعة موقف المشروعات الخدمية

اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خلال جولته الميدانية بمركز ومدينة منوف لمتابعة موقف المشروعات الخدمية

جولة ميدانية لمحاقظ المنوفية بمدينة منوف

جولة ميدانية لمحاقظ المنوفية بمدينة منوف