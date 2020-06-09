شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي المستشار المالي لجامعة بني سويف ورئيس قسم الرمد من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تعافي اثنين من أعضاء هيئة التدريس من فيروس «كورونا» المستجد، وتحسن حالتهم الصحية عقب خضوعهم للعلاج اللازم.

وأضاف «حسن»: «كان لدينا حالتين إصابة بالفيروس بين أعضاء هيئة التدريس، إحداها لرئيس قسم الرمد بالمستشفى الجامعي، عميد المعهد القومي لعلوم المسنين السابق، وهو أحد أقاربي وتعافي إثر عزله منزليا، والحالة الأخرى للدكتور شعبان مبارز المستشار المالي للجامعة، عميد كلية السياسة والاقتصاد بالجامعة السابق، وتعاف أيضا عقب خضوعه للعلاج بمستشفى قصر العيني الفرنساوي».

وفي السياق ذاته، أصدر رئيس جامعة بنى سويف، قرارا بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين بإدارة الجامعة وأفراد الأمن وغيرهم بارتداء الكمامات الواقية وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقار عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة وذلك تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح أن القرار يحظر دخول الجمهور إلى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات الواقية، موجهاً كافة جهات الجامعة المختصة باتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية، وذلك في إطار حرص الجامعة على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة والمترددين.