شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يتفقد مستشفى منوف العام (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الثلاثاء، مستشفي منوف العام للتأكد من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية وانتظام حضور الأطقم الطبية وصرف الأدوية.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ بعض أقسام المستشفي والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كوروناوإستمع من مدير المستشفي لشرح مختصر عن خط سير المسار الآمن لاستقبال الحالات وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بغرف الفرز مشيراً بأنه تم تخصيص 130 سرير للعزل بالمستشفي موزعين بالمبنى التذكارى والمبنى الفندقى، مؤكداً عدم وجود نقص بالأطقم الطبية.

كما تفقد المحافظ المبني الفندقي بالمستشفي والذي يضم 22 سرير للعزل، كما أكد مدير المستشفي بأنه يتم المرور بشكل دوري على جميع الحالات للتأكد من استقرار الحالة الصحية لهم ويتم إعطائهم العلاج طبقاً لبرتوكول وزارة الصحة، وأشار بأنه تم عمل عزل منزلي لعدد 50 حالة على مدار يومين ويتم متابعتهم من خلال الفريق الطبي المعد لذلك كما يتم التواصل تليفونياً للتأكد من استقرار حالتهم الصحية والنفسية وكذا التأكد من صرف العلاج اللازم وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية.