شكرا لقرائتكم خبر عن «مبارك»: تكليف مستشفيات جامعة المنوفية باستقبال الطوارئ طوال الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية إنه تم تكليف مستشفيات جامعة المنوفية مؤقتًا لاستقبال الطوارئ والحوادث على مدار الأسبوع بدلًا من ثلاث أيام وذلك للحالات التي تحتاج إلى الخدمة الطبية الطارئة، وبدء العمل منذ بداية هذا الأسبوع وتم استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمة العلاجية اللازمة، وتوفير كافة المستلزمات الطبية.

وأعرب «مبارك» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن خالص شكره وتقديره لجميع الأطقم الطبية وللعاملين بمستشفيات جامعة المنوفية على كل الجهود المبذولة، والقيام بكافة المهام والأعباء الملقاة على عاتقهم، في ظل هذه الأزمة، مشيدًا بما يسطرونه من ملحمة بطولية جديدة من العمل الجاد والشاق يضاف إلى رصيدهم البطولي خلال هذه الفترة.