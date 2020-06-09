شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتفقد أعمال تطوير الكورنيش ضمن مشروع التطوير الشامل بالمنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع تطوير طريق كورنيش النيل، ضمن خطة المحافظة لتطوير الكورنيش ورفع كفاءته واستعادة الشكل الجمالي والحضاري وتحقيق مزيد من السيولة المرورية، وذلك بحضور بلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، المهندس ناصر فراج، مدير عام الطرق والنقل، واللواء محمود ضياء الدين رئيس المدينة، وعلي يوسف، نائب رئيس المدينة.

وتابع المحافظ أعمال التوسعة الجاري تنفيذها بطريق الكورنيش أمام مساكن الطيارين، حيث كان عرض الحارة 6 متر، وسيتم توسعتها بإضافة 6 متر أخرى، ليصل عرض الحارة 12 مترًا، ويتطلب ذلك إزالة السور القديم حول المساكن، وإنشاء سور آخر يتماشى مع مشروع تطوير الكورنيش.

وناقش المحافظ مع مدير عام الطرق، المهندس نصر فراج، الذي استعرض سير الأعمال، موضحًا أن هذه المنطقة «أمام مساكن الطيارين» كانت تمثل عنق الزجاجة في خطة تطوير المشروع، نظرًا لضيق الطريق في هذه المنطقة، مما استلزم إزالة السور القديم الموازي للطريق والارتداد للخلف لإضافة المساحة الكافية لزيادة عرض الطريق، حيث إن هذه التوسعة سوف تساعد على استمرار السيولة المرورية بالمنطقة، واستكمال أعمال إضفاء الشكل الحضاري بمنطقة الكورنيش طبقا لخطة التطوير الجاري تنفيذها.

وأشار «فراج» إلى أن أعمال التطوير بالكامل شاملة أعمال الكورنيش العلوي، والطريق الدائري من الكورنيش القديم حتى المزلقان، وتعويضات نزع الملكية ونقل المرافق، وتركيب الأعمدة الديكورية، ووصلت تكلفتها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير منطقة وطريق الكورنيش يتم تنفيذه على عدة مراحل، تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير الجزء العلوي بمنطقة الكورنيش بداية من الكوبري العلوي على النيل القديم حتى شارع عبدالسلام عارف، حيث شمل التطوير أعمال رفع كفاءة وتوسعة الطريق، وأعمدة إنارة ديكورية وجزيرة وسطى وغيرها، وجاري تنفيذ المرحلة الثالثة من شارع إسلام حتى مزلقان الشلال، ضمن مشروع شامل لتطوير الكورنيش بالكامل (علوي وسفلي)، وتحويله لمنطقة حضارية ومتنفس للمواطنين يحتوي على خدمات متكاملة.

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