شكرا لقرائتكم خبر عن الصيادلة المنقولون من «عزل دمنهور» بسبب «التقاعس»: «أجرينا مسحات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تواصلت «المصري اليوم»، الثلاثاء، مع عدد من الصيادلة الصادر بحقهم قرار نقل إلى مستشفى أحمد ماهر بالقاهرة ومستشفى بنها بالقليوبية، بسبب «التقاعس»، وأكدوا أن 4 منهم مشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتم عمل مسحات لهم عصر أمس الإثنين، ووجههم الطبيب بالعزل المنزلى إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارًا بنقلهم باعتبارهم متقاعسين ومتخاذلين.
كانت محافظة البحيرة قد قالت في بيان، الإثنين، إن «اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تواصل مع الدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، لمواجهة تقاعس بعض الصيادلة المكلفين بالعمل في مستشفى دمنهور التعليمى، بعد تحويله إلى مستشفى للعزل الصحى، وتخاذلهم عن تأدية واجبهم الوظيفى والوطنى تجاه المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة».
وأضافت المحافظة أنه تقرر تكليف عدد 4 صيادلة بمستشفى دمنهور التعليمى بالعمل في مستشفى بنها التعليمى بمحافظة القليوبية اعتبارًا من الثلاثاء 9 يونيو، وكذلك تكليف 4 صيادلة آخرين من العاملين بالمستشفى للعمل في مستشفى أحمد ماهر التعليمى في القاهرة اعتبارًا من ذات التاريخ».
كانت لجنة برئاسة اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، قرر تشكيلها اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قامت بالمرور على مستشفى دمنهور التعليمى وتفقدت الصيدلية لبحث توافر الأدوية بها.
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