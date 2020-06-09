شكرا لقرائتكم خبر عن ١٨ رحلة استثنائية لنقل المصريين العالقين في قطر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت وزارة الهجرة في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من دولة رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران، تقرر تشغيل حوالي ١٨ رحلة استثنائية لشركتي مصر للطيران وآير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان إلى القاهرة لنقل حوالي ٣٠٠٠ راكب من العالقين المصريين بدولة قطر، وذلك بعد نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط.
ومن المقرر أن يتم تشغيل تلك الرحلات ابتداء من ١٣ يونيو الجاري، ويجري التواصل مع الركاب عن طريق كشوف وزارة الخارجية المصرية.
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