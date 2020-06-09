شكرا لقرائتكم خبر عن «هيكل» يشكر السيسي لدعمه في توفير المعلومات الاستباقية للقضاء على الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن شكره للدعم الذي تلقاه من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومساندة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القوية له، لتحقيق استراتيجية الوزارة في توفير المعلومات بطريقة استباقية، يقطع المجال أمام انتشار الشائعات من الجهات المعادية.

جاء ذلك خلال اجتماعه، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.