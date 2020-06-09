إنفوجراف.. أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل ونسب الزيادة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، خطة الحكومة لإعادة هيكلة اسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021، بنسبة زيادة 19.1% أقل من العام الماضى 21%، و فيما يلى أسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو المقبل وهى كالآتي:
أسعار شرائح الكهرباء الجديدة للمنازل ونسب الزيادة
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات " 38 قرشا بدلا من 30 قرشا "
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات " 48 قرشا بدلا 40 قرشا "
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات " 65 قرشا بدلا من 50 قرشًا"
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات " 96 قرشا بدلا من 82 قرشًا "
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات " 118 قرشا بدلا من 100 قرش "
6- الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات " 140 قرشا"
7- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم " 118 قرشًا".
8- من صفر لأكثر من 1000 "145 قرشا"
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