شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لهدم الأهرامات فى بريطانيا بسبب أكاذيب تاريخية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر اسم الأهرامات بين أكثر الموضوعات تداولا فى بريطانيا فى الساعات الماضية وسط حالة من الجدل حول من قام ببنائها، وسط مزاعم عن أن العبيد هم البناة وليسوا مصريين أحرارا، وجاء هذا بعد اعتراض البعض على إطاحة متظاهرين بتمثال لتاجر رقيق في مدينة بريستول البريطانية، الأحد الماضى، قبل أن يلقوا به في نهر ايفون، وذلك بحسب ما نشرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية. لمعرفة الرد علي هذه الأكاذيب شاهد الفيديو التالى.. Advertisements

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