تركيا تعتقل أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه فى صلتهم بمحاولة الانقلاب

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل، تركيا تصدر أوامر باعتقال أكثر من 400 من أفراد الجيش للاشتباه في صلتهم بشبكة دبّرت محاولة الانقلاب عام 2016.

وواصل أردوغان نشر مزاعمه وتضليله للشعب التركى، محاولا الدفاع عن السياسة الشيطانية العدوانية التى يتبعها فى ليبيا، حيث قال إن مساعينا في تعزيز النجاح على الأرض في ليبيا مستمرة، وأصبحت كل المناطق تجاه الحدود التونسية تحت سيطرة حكومة السراج.

وفى تصريح يكشف نوايا أردوغان الخبيثة وأهدافه الشيطانية فى ليبيا، قال: "مدينة سرت ومحيطها مهمة لوجود آبار النفط، وبعد ذلك ستكون العمليات أكثر سهولة، لكن وجود آبار النفط والغاز يجعل العمليات حساسة".

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وكان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، قد أكد فى تصريحات سابقة، أن تركيا تواصل إرسال السلاح والمرتزقة إلى مصراتة بإشراف عناصر من الاستخبارات التركية، مشددًا على أن أردوغان هو من يوظف الإرهابيين لقتال الجيش الوطني في ليبيا. وأضاف لشبكة "سكاى نيوز" أنه حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار سنرد بشكل قوى.

فيما أعلن الجيش الوطني الليبي شن سلسلة غارات جوية مستمرة على تجمعات الميليشيات والمرتزقة بمنطقة الهيشة شرق مدينة مصراته.