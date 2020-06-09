شكرا لقرائتكم خبر عن خروج 7 حالات بعد التعافى من الإصابة بكورونا بمستشفى سوهاج التعليمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اليوم الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن خروج 7 حالات من مصابى مرض كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد تعافيهم من مستشفى سوهاج التعليمي. وأكد محمد فوزى السودة رئيس الهيئة أن مستشفى سوهاج التعليمي هي أحد مستشفيات الهيئة العاملة ضمن منظومة مكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقدم أداء طبى متميز لخدمة المرضى داخل محافظة سوهاج. Advertisements وأفاد الدكتور محمد شيخون مدير مستشفى سوهاج التعليمي بأن المرضى المتعافون كانوا محتجزين بالمستشفى وتلقوا علاجهم لمدة 10 أيام نالوا خلالها كامل الرعاية الطبية إلى أن من الله عليهم بنعمة الشفاء وتحولوا من ايجابى إلى سلبى وينتقلوا الآن إلى المرحلة الثانية وهي استكمال العلاج وتطبيق بروتوكول وزارة الصحة بالعزل المنزلى.

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