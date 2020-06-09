مصر | نشرة حوادث الخليج 365: رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365: رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل حنين حسام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

بلاغ يطالب بإحالة حسن نافعة للمحاكمة الجنائية العاجلة

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، قيد تحت رقم 22643 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، طالب بإحالة حسن نافعة للمحاكمة الجنائية العاجلة لتعمده نشر أخبار كاذبة والتشكيك في مقدرات الدولة المصرية وتلقي تمويلات مشبوهة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.