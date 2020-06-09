مصر | ننشر اعترافات عصابة سرقة السيارات بالنزهة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات عصابة سرقة السيارات بالنزهة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف 4 متهمين أمام نيابة النزهة الجزئية اليوم الثلاثاء، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وتغير اللوحات المعدنية بها بقصد استخدامها في ارتكاب وقائع خطف حقائب المواطنين وتسهيل عمليات السرقة لديهم.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية.

وورد معلومات لقسم شرطة النزهة مفاده 4 عاطلين، لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارة، وبالكشف الفني عن السيارة تبين أن اللوحات المعدنية المثبتة عليها خاصة بسيارة أخرى مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين وإلقاء القبض عليهم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي أمرت بما تقدم.