مصر | ضبط 180 قطعة سلاح و229 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 180 قطعة سلاح و229 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 180 قطعة سلاح ناري، و229 قضية مخدرات، وتنفيذ 75518 حكما قضائيا متنوعا.
وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162 متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط 15 بندقة آلية، 24 بنادق خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 270 طلقة مختلفة الأعيرة، 194 قطعة سلاح أبيض.
وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 75518 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، 323 حكم جناية، 2205 حكم حبس جزئي، 4125 حكم حبس مستأنف، 38073 حكم غرامة، 10982 حكم مخالفة.
واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 3 من تشكيلات عصابية ضم 13 متهما، ارتكبوا 12 حادثة سرقة.
وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 229 قضايا مخدرات بحوزة 249 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.
وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.
وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 205 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 72771 مخالفة مرورية.
وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 80 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.
وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية
سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية بسوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج، لاتهامهم بسرقة مهمات هيئة السكك الحديدية والإتجار فيها بالإشتراك مع موظف بالهيئة
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد بناحية برديس بدائرة المركز) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد "قضبان، فلنكات" بقصد التربح،وقيامهم بتقطيع قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محمل عليها (قطع حديدية "أجزاء قضبان" وزنت جميعها 12طن- مبلغ مالي من حصيلة الإتجار في المسروقات – عدد أنبوبة أكسجين وغاز – عتلة حديدية لقطع المعادن – عدد "6" هاتف محمول – دراجة نارية من دون لوحات).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع موظف بالسكة الحديد "ملاحظ خط" (هارب) وقيامهم بتقطيع القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه) بقيامه بتسهيل عمليات السرقة لباقى المتهمين بحكم عمله.
وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى وسلامة المواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.
بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.
بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.