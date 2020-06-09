مصر | ضبط 180 قطعة سلاح و229 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 180 قطعة سلاح و229 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط 180 قطعة سلاح ناري، و229 قضية مخدرات، وتنفيذ 75518 حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 180 قطعة سلاح ناري، بحوزة 162 متهما، وذلك على النحو التالي، تم ضبط 15 بندقة آلية، 24 بنادق خرطوش، 12 طبنجة، 119 فردا محلي الصنع، 270 طلقة مختلفة الأعيرة، 194 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 75518 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي، 323 حكم جناية، 2205 حكم حبس جزئي، 4125 حكم حبس مستأنف، 38073 حكم غرامة، 10982 حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، ضبط 3 من تشكيلات عصابية ضم 13 متهما، ارتكبوا 12 حادثة سرقة.

وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط 229 قضايا مخدرات بحوزة 249 متهما، ضُبط خلالها الآتي: كمية من مخدر الحشيش وزنت 822.3 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 838 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 50 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 35 جراما، كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1.15 جراما، و849 قرصا مخدرا.

وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط 20 متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط 25 متهما لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط 205 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارة، إلى جانب ضبط 72771 مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 80 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 9 منهم.

وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية