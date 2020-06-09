مصر | سرقوا 120 ألف دولار.. ضبط مرتكبي سرقة مسكن تاجر مصوغات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سرقوا 120 ألف دولار.. ضبط مرتكبي سرقة مسكن تاجر مصوغات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة سرقة مسكن بالمعادي، وسرقوا مبلغ 120 ألف دولار أمريكي من تاجر مصوغات.

وبداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة المعادى من (تاجر مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ 120 ألف دولار أمريكي - 4 خواتم ألماس) من داخل الخزينة بالشقة سكنه.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" – "زوجها" سائق - "صديقتها" سبق وأن عملت طرف المجني عليه)

وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بأنه نظرًا لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة، وإحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجنى عليه " بحكم طبيعة عملها "، إختمرت فى ذهنهم فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك إستغلوا عدم تواجده بالمسكن، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بإرتكاب الواقعة.

وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكى - مبلغ مالى 431600 جنيه مصرى) أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم بإستبدال جزء من المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة الوطنية.

كما تم بإرشادهم ضبط (كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه - 6 هواتف محمول، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه - كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.