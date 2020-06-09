مصر | سرقوا 120 ألف دولار.. ضبط مرتكبي سرقة مسكن تاجر مصوغات بالمعادي

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر سرقوا 120 ألف دولار.. ضبط مرتكبي سرقة مسكن تاجر مصوغات بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ضبط رجال أجهزة البحث الجنائي، بمديرية أمن القاهرة، مرتكبي واقعة سرقة مسكن بالمعادي، وسرقوا مبلغ 120 ألف دولار أمريكي من تاجر مصوغات.
وبداية الواقعة، تبلغ لقسم شرطة المعادى من (تاجر مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مبلغ 120 ألف دولار أمريكي - 4 خواتم ألماس) من داخل الخزينة بالشقة سكنه.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات "تعمل طرف المجنى عليه" – "زوجها" سائق - "صديقتها" سبق وأن عملت طرف المجني عليه)
وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بأنه نظرًا لعلمهم بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة، وإحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجنى عليه " بحكم طبيعة عملها "، إختمرت فى ذهنهم فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك إستغلوا عدم تواجده بالمسكن، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بإرتكاب الواقعة.
وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكى - مبلغ مالى 431600 جنيه مصرى) أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم بإستبدال جزء من المبلغ المالى المستولى عليه إلى العملة الوطنية.
كما تم بإرشادهم ضبط (كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه - 6 هواتف محمول، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه - كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه) أقروا بشرائهم من باقى المبلغ المالى المستولى عليه.
وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.
وجاء ذلك، فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
سقوط تشكيل عصابي لسرقة مهمات السكك الحديدية بسوهاج
نجحت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن سوهاج، في ضبط تشكيل عصابي بسوهاج، لاتهامهم بسرقة مهمات هيئة السكك الحديدية والإتجار فيها بالإشتراك مع موظف بالهيئة
وأكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة البلينا بمديرية أمن سوهاج قيام (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" أحدهم حارس خاص لموقع مخازن قضبان بالسكة الحديد بناحية برديس بدائرة المركز) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة مهمات هيئة السكة الحديد "قضبان، فلنكات" بقصد التربح،وقيامهم بتقطيع قضبان السكه الحديد بناحية برديس بدائرة المركز، تمهيدًا لبيعها مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط عناصر التشكيل حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محمل عليها (قطع حديدية "أجزاء قضبان" وزنت جميعها 12طن- مبلغ مالي من حصيلة الإتجار في المسروقات – عدد أنبوبة أكسجين وغاز – عتلة حديدية لقطع المعادن – عدد "6" هاتف محمول – دراجة نارية من دون لوحات).
وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي بالاشتراك مع موظف بالسكة الحديد "ملاحظ خط" (هارب) وقيامهم بتقطيع القضبان الحديدية بقصد بيعها نظير مبلغ مالى، والمبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وأضاف أحد المتهمين (الحارس المشار إليه) بقيامه بتسهيل عمليات السرقة لباقى المتهمين بحكم عمله.
وجاء ذلك، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم سرقة مهمات هيئة السكك الحديدية لما لها من آثار سلبية على الإقتصاد القومى وسلامة المواطنين.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح
لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.
بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.
بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.
وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.