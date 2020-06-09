مصر | بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقات السيارات بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 7 وقائع.. سقوط عصابة سرقات السيارات بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة عناصر تشكيل عصابي لسرقة السيارات بعد ارتكابه 7 سرقات بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة كان قد تلقى إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، بورود معلومات أكدتها التحريات للمقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وقطاع الأمن العام بقيام 5 عناصر إجرامية، "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث سرقات السيارات بمحافظة الجيزة ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل تحصلهم منهم على مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم استهدافهم بعدة أكمنة برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، بمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا وإعترفوا تفصيليًا أمام العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، بإرتكابهم 7 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارات المستولي عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال مكافحة جرائم السرقة، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبيها.