مصر | بحوزتهم 55 طربة حشيش.. ضبط 4 عاطلين في الإسكندرية والشرقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بحوزتهم 55 طربة حشيش.. ضبط 4 عاطلين في الإسكندرية والشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبط رجال الإدارة العامة، لمكافحة المخدرات، 4 أشخاص بمحافظتي الإسكندرية والشرقية؛ لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة بحوزتهم 55 طربة حشيش وزنت 7،750 كيلو جرام من مخدر الحشيش وواحد كيلو جرام من مخدر الهيروين.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط (اثنين من العناصر الإجرامية مقيمان بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية) تخصص نشاطهما فى الإتجار بمخدر الحشيش.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبحيازتهما (عدد 55 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،750 كيلو جرام - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (475 ألف جنيه).

ومن ناحية أخرى تابعت الإدارة نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات مسجلة") تخصص نشاطهما فى الإتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة قسم شرطة الصالحية بمديرية أمن الشرقية مكانًا لمزاولة نشاطهما فى الإتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الصالحية، وبحيازتها (كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 واحد كيلو جرام - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (200 ألف جنيه).

وجاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.