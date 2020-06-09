أخبار مصر | التنشيط السياحي: حملات تسويقية وخطة كاملة لعودة النشاط

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر التنشيط السياحي: حملات تسويقية وخطة كاملة لعودة النشاط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنشيط السياحي، إن مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي انعقد اليوم للاستعداد لإطلاق خطة العام المالي ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأشار رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إلى أنه خلال الاجتماع تم استعراض الجهود التي قامت بها الدولة المصرية ووزارة السياحة والآثار لتقليل تأثيرات أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة، بالإضافة إلى المجهودات المبذولة لاستعادة الحركة السياحية بعد إعلان التوقيت المحدد لها من قبل مجلس الوزراء.

كما استعرض أعضاء مجلس الإدارة خلال الاجتماع البيانات والمعلومات المختلفة عن الأسواق السياحية العالمية وتحركات المنافسين، إضافة إلى مناقشة التوجهات الإستراتيجية للفترة القادمة طبقا لهذه المعلومات وأولويات العمل بالأسواق والأدوات المختلفة، سواء من خطة ترويج وتنشيط، على سبيل المثال الرحلات التعريفية والمعارض الدولية والإعلان في المجلات المهنية المتخصصة، والحملات الترويجية المشتركة،

ومن ناحية أخرى تم وضع الخطوط العريضة لحملة تسويقية دولية جديدة مكتملة الأركان من دراسات وأبحاث تسويقية، واستراتيجيات وخطط تنفيذية، وأعمال إنتاجية وإبداعية، وشراء مساحات إعلانية، علاقات عامة وإدارة أزمة وغيرها، وذلك أخذا في الإعتبار الظروف الحالية التي يمر بها العالم فى ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المهندس أحمد يوسف أنه سيتم عمل تقرير مفصل عن الاجتماع وما انتهى إليه إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

والجدير بالذكر أن مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، يضم في عضويته إثنا عشر عضوًا، وهم رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية، وأربع رؤساء الغرف السياحية "الشركات، الفنادق، العاديات، المنشآت السياحية"، وممثلين من وزارات السياحة والآثار، والطيران "رئيس سلطة الطيران المدني"، والنقل "رئيس هيئة النقل النهري"، والثقافة، وثلاث خبراء سياحيين وتسويقيين.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"