أخبار مصر | عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| "ظهرت الآن".. نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية برقم الجلوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، إن نتائج امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية 2019/2020م، متاحة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، مهنئًا كل الطلاب والعاملين على الامتحانات على نجاح تجربة الامتحانات عن بعد من خلال الأبحاث.

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وأعلن وكيل الأزهر، في مؤتمر صحفي اليوم بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الأول لسنوات النقل وللشهادتين الابتدائية والإعدادية، موضحًا أنّ النسبة الإجمالية لنجاح الطلاب في جميع مراحل النقل بالأزهر للعام 2019/2020 هي 99.01%، بينما بلغت نسبة النجاح للشهادة الابتدائية 99.52% وللشهادة الإعدادية 98.70%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، خروج 414 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9375 حالة حتى الآن.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 10618 حالة، من ضمنهم الـ 9375 متعافيًا.

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وأضاف أنه تم تسجيل 1365 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 34 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى امس الإثنين، هو 35444 حالة من ضمنهم 9375 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1271 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"