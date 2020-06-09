أخبار مصر | زيادة الكهرباء وهيكلة الإعلام.. ننشر أبرز قرارات الحكومة اليوم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 9 يونيو 2020 05:17 مساءً - انت الان تقراء خبر زيادة الكهرباء وهيكلة الإعلام.. ننشر أبرز قرارات الحكومة اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة، اليوم الثلاثاء، عن عدد من الإجراءات والقرارات، المهمة منها النهوض بالاقتصاد المصري ورفع كفاءة المنظومات والقطاعات الحكومية.

وتستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز الإجراءات والقرارات:

زيادة أسعار الكهرباء:

كشفت الحكومة اليوم الثلاثاء عن تطبيق سياسية زيادة أسعار الكهرباء لجميع الشرائح، وذلك لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء وفقا لخطة رفع الدعم تدريجيا حتى يوليو 2021.

كما كشفت الحكومة أن نسبة زيادة أسعار الكهرباء هذا العام أقل من العام الماضي، حيث تصل نسبة إلى 19.1% بينما كانت العام الماضي تصل إلى 21%، وجاء ذلك لحرص الدولة علي توفير الدعم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد إثر تفشي فيروس كورونا.

هيكلة الأعلام:

أوضحت الحكومة اليوم الثلاثاء، أنها تعمل على تطوير السياسة الإعلامية للدولة في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المختلفة من أجل تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر لعام 2030 عن طريق تعظيم مدى تأثير الإعلام الوطني محليا وخارجيا، ونشر التوعية بجهود مؤسسات الدولة في العملية التنموية التي تشهدها مصر حاليا.

كما شددت الدولة علي اتباع تحقيق المصداقية في إيصال المعلومة للمواطنين، ونقل صورة واضحة عن كيفية تعامل الحكومة مع أزمة كورونا.

ولفتت إلي الدور الهام الذي تقوم بيه منظومة الأعلام في نشر ثقافة الوعي بين المواطنين، للحد من انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

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قضايا التحكيم:

وأشارت الحكومة إلى نجاح عدد من التسويات لقضايا التحكيم، ووجود قضايا أخرى يتم التفاوض بشأنها، كما يتم التعامل مع منازعات التحكيم القائمة، حيث تتولي هيئة قضايا الدولة والوزارة المعنية أو الجهة صاحبة الشأن تقديم المعلومات والرأي عن كل منازعة وفق مدة زمنية محددة، ثم تقوم الهيئة العليا للتحكيم إعداد تقدير موقف، للاختيار طريق من بين اللجوء للتسوية أو الاستمرار في إجراءات التحكيم.

وأكدت الحكومة أن منازعات التحكيم المستقبلية يتم مراجعة صياغة العقود والاتفاقيات من قبل الإدارة العامة للتحكيم بوزارة العدل قبل توقيعها، ومراجعة الحالي منها لإعادة النظر في الصياغة.

ونوهت الحكومة على إلزام الجميع باتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، وتحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم للجميع، قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى إجراء تعقيم وتطهير يومي للقاعات وأماكن انعقاد الجلسات بصفة دورية.

3 اتفاقيات جديدة في مجال الصرف الصحي:

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه تم التوقيع على 3 اتفاقيات تمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي في مجالي الصرف الصحي والنقل بقيمة اجمالية تبلغ 122.7 مليون يورو، وجاء ذلك وفق إطار خطة الدولة بالنهوض في كافة القطاعات.

وقد شملت الاتفاقيات، هي اتفاقية توسعة وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية بقيمة 120 مليون يورو، واتفاقية الدراسة التكميلية لتحديث خط سكك حديد طنطا- المنصورة- دمياط بمنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، واتفاق التعاون بشأن إعداد دراسة جدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بمنحة بقيمة 1.2 مليون يورو.

تيسير التأمينات لعدد من الشركات:

أقرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بمنح تيسيرات بشأن سداد الاشتراكات التأمينية لعدد من الشركات العاملة في 10 قطاعات والتي تثبت تضررها من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد مع وضع شرط عدم الاستغناء عن العمال، وذلك وفق قرارات رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي.