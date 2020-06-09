شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي عن إصابة شقيقتها عبير فريد شوقي بفيروس «كورونا» المستجد.
وقالت رانيا، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «أرجو الدعاء بالشفاء لأختي»، متمنية لها الشفاء من الفيروس وتعافيها.
وأضافت «رانيا»: «تفاجأنا بارتفاع شديد في درجة الحرارة، والتي تخطت الـ38 مئوية، وقررنا القيام بإجراء تحاليل الـPCR، وبعد التأكد من صحة إصابتها بالفيروس تم عزلها في المنزل».
وواصلت: «تم عزل عبير بمفردها داخل المنزل فور وصول التحاليل وإيجابيتها، ونتعامل معها بحرص شديد ونقدم الرعاية اللازمة لها من داخل المنزل».
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