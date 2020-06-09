شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التكليفات الرئاسية.. مشكلات الأسمنت والحديد أمام «صناعة البرلمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة وضعت على جدول أعمالها بصفة عاجلة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة فيما يتعلق بالاستمرار في جهود تحقيق توطين الصناعة وتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الأسمنت والحديد والصلب، لدورهما الهام في النهوض بالاقتصاد القومي، باعتبارهما من المكونات الأساسية التي تدخل في عمليات التنمية التي تتم بمختلف القطاعات في جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف «عامر»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الثلاثاء، أن اللجنة سوف توجه الدعوة إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، والدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام، لحضور اجتماعات اللجنة بجدول الأعمال المقبل، لدراسة جميع المشكلات والتحديات التي تواجه كل من قطاعي صناعة الأسمنت والحديد والصلب ومعرفة خطط الحكومة لتنفيذ التكليفات الرئاسة، فيما يتعلق بالطاقات الإنتاجية الحالية لمختلف المشروعات الصناعية العاملة في هذه المجال ومعرفة هياكل تكاليف الإنتاج ودراسة كيفية تحقيق الاكتفاء الذاتى وتسويق فائض الإنتاج للتصدير مع تعميق التصنيع المحلي في هذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.

وأشار إلى أن هدف اللجنة من هذا الملف تحويل مصر لمركز اقليمى كبير في مجالات صناعات الأسمنت والحديد حتى يمكن أن تكون مصر دولة رائدة في هذه الصناعات لتصدير هذه المنتجات للأسواق العربية والأفريقية ومختلف الأسواق العالمية خاصة أن مصر تمتلك الثروات البشرية والطبيعة في هذه الصناعات.