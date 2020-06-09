شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تبحث تطوير مراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن في الدلتا ووادي النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا لتطوير منظومة مراكز تجميع الألبان، ومنظومة مزارع الدواجن، المنتشرة في الوادي القديم بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ورئيسا قطاع الإنتاج الحيواني وهيئة الخدمات البيطرية وممثلين عن البنك المركزي وبنكي الأهلي المصري والزراعي المصري وممثلي مراكز تجميع الألبان من القطاع الخاص وأيضًا ممثلى مُربي الدواجن والغرفة التجارية والاتحاد العام لمنتجي الدواجن.

وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الاجتماع يأتي في إطار سعي الوزارة لتطوير كل جوانب المنظومة وآليات التمويل ووضع برامج لها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بهذه القطاعات والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها.

وعرض «القصير» رؤية الوزارة وما قامت به من حصر وتجميع وإعداد قاعدة البيانات لتكون السبيل لرسم الخطط ووضع برامج التطوير والتنمية، كما استعرض مع البنوك أهداف التوسع في تطوير هذه الأنشطة ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين جودتها ورفع مستوى العاملين فيها وزياده دخولهم وتوفير غذاء صحي آمن للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أنه تم عقد بروتوكولات بين الوزارة والبنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، والاتحاد العام لمنتجي الدواجن لتوفير الدعم اللوجيستي والفني والمالي لصغار المزارعين والمربين في مجال تربية الماشية ونقاط ومراكز تجميع الألبان ومزارع الدواجن للإستفادة من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة (5%).

وأضاف الصياد أنه تم تشكيل لجان تنسيقية برئاسة نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وتضم ممثلين لكافة الأطراف ذات الصلة لدراسة المشكلات وتذليل أي عقبات تواجه عمليات التطوير سواء كانت فنية أو مالية أو إجرائية.

من ناحيته، قال د. طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بأنه سيتم متابعة المستفيدين من المبادرة ميدانيًا بهدف دراسة أي مشكلات على أرض الواقع وطرح الحلول التطبيقية المناسبة.

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وأكد على استقبال طلبات المربين الراغبين في الاستفادة من البروتوكولات في أقرب إدارة زراعية، أو على أرقام الواتساب (01558626682- 01558626681) ليتم دراستها وسرعة إنهاء الإجراءات والمتابعة.