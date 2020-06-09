شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر: جدول امتحانات «الثانوية» يتضمن مادة واحدة لكل يوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أنه بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، تم مراعاة الاستجابة لكل الشكاوى التي قدمها طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية أو أولياء أمورهم وتعديلها في جدول الامتحانات لهذا العام، ليكون في كل يوم امتحان مادة واحدة فقط، مع مراعاة تباعد الأيام الثلاثة الأخيرة، لإعطاء الفرصة لكل الطلاب لأداء الامتحانات بعيدًا عن الضغط، ولتوفير الوقت الكافي لمراجعة دروسهم بالشكل الذي يضمن لكل طالب أن يحصل على حقه كاملا.

وأوضح وكيل الأزهر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، الثلاثاء، أنه وفيما يتعلق بالاختبارات الشفوية، وجدنا أنه لا يمكن إلغاؤها، باعتبارها أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تقييم الطلاب، إلا أننا عملنا على توثيق الامتحانات الشفوية صوتًا وصورة، وقد وفرنا كاميرا بسماعة، يمكن لجميع الطلاب استخدامها عن بعد دون وجود أي فرصة لنقل العدوى بينهم، مع التأكيد على أن عدد الطلاب في الامتحانات الشفوية لن يزيد عن 10 طلاب كل يوم، وأن الامتحان سيكون لكل طالب على حدة، مع تعقيم المقعد بعد استخدام كل طالب، منعا لأي تزاحم ومراعاة لسلامة وأمن جميع الطلاب.

وأشار وكيل الأزهر، إلى أن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لن تتجاوز المقرر الدراسي حتى تاريخ 15 مارس 2020.