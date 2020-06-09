شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز مدينة ٦ أكتوبر: تلقي ٤٣٤ طلب تصالح على مخالفات البناء طبقا للقانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تلقى ٤٣٤ طلب تصالح على المخالفات طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كما تم شن حملتين لإزالة مخالفات البناء بالمدينة، وتم رصد وتنفيذ إزالة فورية لمخالفتي بناء.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة ومباحث التعمير تمكنت من رصد وإزالة مخالفة بناء دور مخالف عبارة عن أعمدة وسقف مشدود خشب بالحى الأول بالمجاورة السابعة، القطعة ١٤٢١، وكذا تنفيذ إزالة فورية لمخالفة بناء دور مخالف على كامل المساحة عبارة عن أعمدة خرسانية ومبانى طوب وسقف مشدود خشب وحديد بالحى الثامن في المجاورة الاولى، القطعة ٨ /١١.

ووجه المهندس شريف الشربينى، رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاستعادة حقوق الدولة كاملة، والانتهاء من الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة ومواجهة البناء المخالف بشكل رادع، مشدداً على عدم الاكتفاء بإزالة المخالفات، بل تحويل المخالف للنيابة العسكرية، وأنه سيتم تنفيذ إزالات فورية لمخالفات البناء التي تنفذ بعد صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأكد المهندس شريف الشربينى، أن جهاز مدينة ٦ أكتوبر يواصل جهوده لرصد جميع مخالفات البناء والتعامل معها بمنتهى الحزم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي، ومخالفات البناء العشوائي وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية.