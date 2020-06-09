شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب رئيس «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات مدينة العلمين الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، يرافقه المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولو الجهاز والشركات المنفذة للمشروعات.

واستهل «عبدالعزيز»، جولته بتفقد عدد من الكباري (تنفيذ شركة المقاولون العرب) منها كوبري وادي النطرون ثم كوبري السعداء وكوبري سيدي عبدالرحمن، مؤكدا على الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وانتقل مساعد نائب رئيس الهيئة، لتفقد طريق سي ١٥، حيث أكد على الانتهاء من توصيل المرافق بالكامل نهاية الأسبوع لاستكمال أعمال الرصف.

كما تفقد المنطقة الترفيهية، وأشار إلى الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة طبقا للجدول الزمني المتفق عليه، مع ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالمواقع المختلفة للعمل.