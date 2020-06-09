شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة للتأكد من صحة فاتورة الكهرباء (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعت وزارة الكهرباء المواطنين إلى استخدام التطبيقات التي أطلقتها لتسجيل قراءة العدادات، لضمان انتظام عملية صدور فواتير الكهرباء، لافته إلى أن برنامج القراءة الموحد سيتم تطبيقه خلال الفترة المقبلة وهو ما سيؤدي إلى تقليل الأخطاء بشكل كبير.

«المصري اليوم» تقدم عددًا من النصائح لضمان دفع قيمة فاتورة تعبر عن الاستهلاك الحقيقي، أولها أهمية مراجعة القراءة الموجودة في الإيصال مع القراءة الموجودة في العداد، فالإيصال به قراءتان، السابقة والحالية، السابقة هي ما تمت المحاسبة عليها أو قراءتها من قبل والحالية هي التي لم يحاسب عليها، فإذا كانت الحالية أقل من القراءة الموجودة في العداد فهنا الإيصال سليم، أما إذا لم تكن فهنا يقع الخطأ ويجب على العميل عدم دفع الإيصال.

وإذا كانت القراءة أقل بكثير مما في العداد أو أقل بكثير من استهلاكه فهنا لا يتم الدفع لأن هذا الاستهلاك غير فعلى بل هو «دفترى» وينتج عنه تراكم القراءات فيحدث تراكم للاستهلاك عندما تتم القراءة الفعلية ويدخل في أعلى الشرائح، وفى هذه الحالات لابد من أخذ القراءة الفعلية على كعب الإيصال ويتقدم بشكوى للمدير العام لكى يتم سحب الإيصال وتعديله.

وفى حالة عدم انتظام مرور الكشافين لابد أن يحرص المواطن على إبلاغ إدارة شركة الكهرباء التابع لها بقراءة العداد في بداية كل شهر سواء تليفونيا أو بالحضور لمقر الشركة أو عن طريق مواقع الشركات المختلفة على الإنترنت.