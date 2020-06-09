شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يتابع موقف تنفيذ وحدات «الإسكان الاجتماعي» بـ4 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الدوري، بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمحافظات (كفر الشيخ – بني سويف – الدقهلية – المنوفية).

وأكد «الجزار»، ضرورة الإدارة الجيدة لمواقع العمل، والمتابعة الحثيثة والدورية لجميع مراحل التنفيذ، من أجل الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال بأعلى جودة، حتى يتم تسليم تلك الوحدات لمستحقيها.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير آليات إدارة مشروع الإسكان الاجتماعى، ولا سيما بالمحافظات، من حيث اختيار الأراضي المرفقة لبناء الوحدات عليها، والتأكد من اتصالية المواقع وتوافر الطرق لربطها بالمناطق المجاورة، وكذا توافر الخدمات المختلفة لخدمة سكان المشروع، واختيار شركات المقاولات الجادة، والمتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، كما شدد وزير الإسكان، على عدم التهاون مع شركات المقاولات المتقاعسة عن التنفيذ، وعدم التهاون في جودة تنفيذ التشطيبات، من أجل تسليم وحدات حضارية تليق بالمواطن المصري من شريحة الشباب ومحدودي الدخل.

وقال المهندس صلاح حسن، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه في محافظة كفرالشيخ، تم وجارٍ تنفيذ 3661 وحدة سكنية، وفي محافظة بني سويف، تم وجارٍ تنفيذ 4296 وحدة سكنية، وفي محافظة الدقهلية، تم وجارٍ تنفيذ 8352 وحدة سكنية، وفي محافظة المنوفية، يبلغ إجمالي عدد الوحدات بمركز السادات 3816 وحدة سكنية.