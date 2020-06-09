شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تنتج أول روبوت لتقديم الأطعمة والخدمات لمرضى «كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار سعيها لحماية الأطقم الطبية أثناء التعامل مع مرضى «كورونا» بمستشفيات العزل، أنتجت جامعة المنصورة أول روبوت يستخدم في تقديم الأطعمة والأدوية والخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس «كورونا» بمستشفى العزل لتقليل فترات التعامل مع المرضى وضمان سلامة المتعاملين معهم، وذلك بتنفيذ من أحد طلاب الجامعة، والذي تبنتهم من خلال دعم اختراعاتهم وأفكارهم.

«المصري اليوم» عايشت أول مرحلة تشغيل للروبوت الجديد بإحدى مناطق العزل بمستشفيات جامعة المنصورة، حيث بدأ الطالب محمدعبدالرحمن بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، «منتج الروبوت»، في ضبط الربوت والتحكم به عن بعد للتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي.

وقام الروبوت بتحكم من صاحبه بالتنقل بين الغرف وقدم الطعام وجرعات الأدوية لكل مريض وسط فرحة وسعادة المرضى والأطقم الطبية الذين أشادوا بالتجربة.

وقال «عبدالرحمن»، لـ«المصرى اليوم»: «الروبوت مصنع من خامات مصرية ويتم التعامل معه بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر في الأماكن المفتوحة، 250 متر داخل المنشآت والمستشفيات، ويتميز بسهولة حركته واستخدامه لأى من أعضاء الفريق الطبى ويعمل بواسطة بطاريات شحن تستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن إعادة شحنها خلال ساعة ونصف إلى ساعتين فقط ووزنه 250 كجم ويتميز بقدرته على حمل وزن 150 كجم، ومزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض الذي سيتم توصيل الطعام والمستلزمات إليه عن طريق الموبايل، كما تم تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته، ويمكن تعقيمه بسهولة بكافة أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية».

من جهته، أشاد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، بالتجربة، قائلا: «إن الجامعة تتبنى أي أفكار بناءة تأتى من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتخدم المجتمع وفكرة الروبوت مطلوبة في ظل انتشار فيروس الكورونا المستجد وحاجتنا لحماية الأطقم الطبية وتقليل التعامل خاصة بعد سقوط إصابات وشهداء بينهم ووجود إصابات بسبب تعاملهم مع المرضى وهذا الروبوت سوف يقلل التعامل إلا في الحالات الحرجة التي تحتاج تعامل مباشر من الطبيب»، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة ستسعى الجامعة لإنتاج كميات من الروبوت وتوزيعها على مستشفيات العزل.

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جامعة المنصورة تنتج أول روبوت لتقديم الأطعمة والخدمات لمرضي فيروس كورونا بمستشفى العزل

جامعة المنصورة تنتج أول روبوت لتقديم الأطعمة والخدمات لمرضي فيروس كورونا بمستشفى العزل

جامعة المنصورة تنتج أول روبوت لتقديم الأطعمة والخدمات لمرضي فيروس كورونا بمستشفى العزل

جامعة المنصورة تنتج أول روبوت لتقديم الأطعمة والخدمات لمرضي فيروس كورونا بمستشفى العزل