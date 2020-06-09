شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية.. وارتفاع الصادرات لـ3.2 مليون طن بـ5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي، إن جهود وزارة الزراعة ساهمت في فتح 7 أسواق جديدة لتصدير الحاصلات الزراعية خلال 6 أشهر، رغم صعوبة النفاذ للأسواق التصديرية في ظل ما يشهده العالم من انتشار لفيروس كورونا.

وأضاف «العطار» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن قائمة الأسواق الجديدة التي تم فتحها تشمل تصدير التمور إلى استراليا والبرتقال إلى نيوزيلندا، والبطاطس إلى موريشيوس والموالح إلى البرازيل والجريب فروت إلى إندونيسيا والموالح إلى اوزباكستان وفتح أسواق الارجنتين أمام الموالح المصرية، مشيرًا إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من الأول من يناير وحتي2 يونيه الحالي بلغت 3 ملايين و226 الف طن من 13صنفا من الفواكه والخضروات شملت الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والفاصوليا والفلفل والخيار والرمان والباذنحان والمانجو والعنب والثوم والجوافة .

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن الموالح احتلت المركز الاول في الصادرات الزراعية بإجمالي مليون و354الف طن تلاها في المركز الثاني البطاطس بإجمالي 627الفا و588 طن بينما احتلت صادرات مصر من البصل المركز الثالث بإجمالي 240الف طن، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الثوم احتلت المركز الرابع بإجمالي 27 ألفا و648 طن تلاها في المركز الخامس صادرات العنب بإجمالي 20 ألفا و800 طن في حين احتلت صادرات مصر من الفراولة المركز السادس بإجمالي 19 الفا و301 طن.

واحتلت صادرات مصر من الفاصوليا المركز السابع بإجمالي 13 الفا و319 طن تلاها في المركز الثامن صادرات مصر من الجوافة بإجمالي 4231 طن تلاها في المركز التاسع الرمان بإجمالي 4103 طنا تلاها في المركز العاشر الخيار بإجمالي 2105 طنا تلاها في المركز الحادي عشر الفلفل بإجمالي 1810 تلاها في المركز الثاني عشر الباذنجان بكمية بلغت 745 طنا في حين احتلت صادرات مصر مم المانجو 430 طنا.

وفيما يتعلق بالواردات الزراعية المصرية، قال رئيس الحجر الزراعي المصري، إن إجمالي الواردات الزراعية خلال الفترة من الاول من يناير وحتي 5 يونيه الحالي بلغت 10ملايين و558 الف طن متها استيراد 5ملايين و43 الف طن قمح واستيراد 3 ملايين و827 ألف طن من الذرة الصفراء واستيراد مليَونا و686 الف طن من فول الصويا.

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