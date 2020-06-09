جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما المستخدمة في علاج مصابي كورونا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن استقبال أول متبرع بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك من الدكتور وليد مازن، أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بالفيروس.

وكشف «الجمال» عن تكليف بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي باستقبال الراغبين بالتبرع بالبلازما ممن مر على تعافيهم من الإصابة بكورونا 14 يوما من آخر مسحة تم إجراءها وثبت سلبيتها، موجهاً دعوته لكافة المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتوجه إلى بنك الدم للتبرع بالبلازما والتي أثبتت التجارب فعاليتها في علاج الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19، مشيراً إلى أن المتعافي الواحد يمكنه التبرع 8 مرات خلال أول 3 أشهر من تعافيه أو بواقع 3 مرات شهريا خلال تلك المدة.

وأضاف أن التبرع الواحد يستخدم في علاج حالتين أو ثلاث حالات مما يساعد في إنقاذهم بمشيئة الله، ويمثل فرصة جديدة لمواصلة حياتهم على نحو طبيعي.

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما لعلاج مصابي فيروس كورونا

جامعة أسيوط تستقبل أول متبرع للبلازما لعلاج مصابي فيروس كورونا

من جهته، صرح الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بأن التبرع بالبلازما يتم عن طريق تبرع المتعافي بالدم ويتولى بنك الدم بالمستشفى الرئيسي عملية فصل البلازما والتي تحتوى على الأجسام المضادة للفيروس وهو ما أثبتت فعاليتها بنجاح في علاج الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19، موضحاً أنه تم تشكيل فريق عمل بالمستشفى الجامعي للقيام باستقبال المتبرعين ومراجعة مطابقتهم للشروط الصحية للتبرع وإجراء التحاليل والفحوصات التي تؤكد صلاحية العينة ووجود نسبة كافية من الأجسام المضادة بها وكفاءتها وذلك قبل حقنها للمريض، وهو العمل الذي يتم تحت إشراف الدكتورة لبنى تاج الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية ويضم الدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم، والدكتورة عزة محمود عز الدين والدكتورة مها عطوة الأستاذتين المتفرغتين بالقسم والدكتورة شيماء مختار الأخصائية بالقسم، مضيفاً أن الراغب في التبرع يستطيع التوجه لبنك الدم خلال الفترة الصباحية في أي يوم من أيام الأسبوع لتقديم عينة الدم اللازمة.

وعن الضوابط المتبعة في استقبال المتبرعين، أشار الدكتور حسن عبداللطيف، نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، إلى أنه يشترط تقديم تقرير رسمي يفيد سلبية آخر مسحة تم إجرائها بعد تعافى المتبرع من الإصابة بالفيروس وملئ استبيان طبي للتأكد من صحة وسلامة المتبرع مع إجراء فحص طبي سريع لقياس الحرارة، والنبض وضغط الدم والتأكد من وجود أجسام مناعية مضادة للفيروس، مع عمل صورة دم كاملة لتحديد فصيلة الدم والفحوصات التي ثبت خلو المتعافي من أمراض الفيروسات الكبدية أو الايدز أو الزهري مع إقرار المتبرع كتابياً بموافقته على التبرع بالبلازما لصالح الحالات الحرجة المصابة بكوفيد19.

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