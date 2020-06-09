شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يتفقد مشروع إنشاء 104 عمارات بالإسكان الاجتماعي بحدائق أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشروع إنشاء 104 عمارات سكنية، بمشروع الإسكان الاجتماعي ذى الطابع الحديث، بمنطقة حديقة الجيزة، بمدينة حدائق أكتوبر.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أهمية تنفيذ هذا المشروع، والذي سيتم تخصيصه كسكن بديل بضوابط محددة، لسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، التي يتم تطويرها بمحافظة الجيزة، ومنها أهالى منطقة سن العجوز.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بموقع المشروع، وبالوحدات السكنية التي يجرى تشطيبها داخليًا، حيث وجه الوزير بالإسراع بمعدلات التنفيذ على أعلى مستوى من التشطيبات، من أجل إتاحة وحدات سكنية تليق بأهالينا في المناطق غير الآمنة التي يجري تطويرها بمحافظة الجيزة.

واستمع الوزير إلى شرح مفصل للموقف التنفيذي للمشروع، والمراحل الزمنية للانتهاء من المشروع بالكامل، من المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، موجهًا بتنفيذ مجمع خدمات بالمشروع من أجل توفير مجتمع متكامل، يضم السكن والخدمات التي يحتاج إليها المواطنون.