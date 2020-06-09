شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الأربعاء حار.. والقاهرة 36 درجة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على معظم الأنحاء لطيف على شمال وجنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية صباحًا على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.
وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، والبحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «36– 21»، الإسكندرية «31– 22»، قنا «42- 26»، الأقصر «42 – 27»، أسوان «42 – 29».
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الوضع في مصر
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اصابات
35,444
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تعافي
9,375
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وفيات
1,271
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