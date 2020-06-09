شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «حميات الزقازيق» يوضح حقيقة تصريحاته حول «تعطل حركة الإسعاف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور أحمد ثابت، مدير مستشفى حميات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أنه لم يدلي بأي تصريحات صحفية أو أي استغاثات بتعطل حركة الإسعاف في دخول وخروج الحالات للمستشفى، أو من وجود تلال من القمامة والإشغالات بجوار وخارج المستشفى، وأنه لم يتقدم بأي شكوى بهذا الشأن.

وأشار مدير مستشفى حميات الزقازيق، بأنه مختص بالشؤون الطبية داخل المستشفى، ولا يوجد أي عوائق في تقديم الخدمات الطبية بها، علما بأنه لا يوجد في اسم مدير المستشفي لقب «أبوالسعود»، وذلك وفقاً لما تم نشره في أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان«مدير مستشفي حميات الزقازيق يستغيث بمحافظ الشرقية».

ومن جانبه أوضح الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في بيان الثلاثاء، أن جميع المستشفيات تبذل قصارى جهدها في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضي، وتستقبل ٢٣ مستشفى بالمحافظة الحالات الإيجابية والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، مؤكداً أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يقدم الدعم اليومي لمنظومة الصحة بالمحافظة، ودائم التواصل لتوفير الاحتياجات اللازمة لها، لافتا إلى أن المحافظ قام منذ عدة أيام بدعم مستشفى الحميات والصدر ماديا ومعنويا، وكلف مدير مديرية الطرق بتمهيد وإعادة رصف الطرق الداخلية للمستشفيات، والمؤدية إلى مستشفيات الصدر والحميات والمعمل الإقليمي المشترك، لسهولة الوصول بينهما، مؤكدا أن محافظ الشرقية لا يألوا جهداً في دعم المنظومة الصحية بكافة تبعيتها المؤسسية.