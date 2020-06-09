شكرا لقرائتكم خبر عن «قوى عاملة النواب» توافق على موازنة «الخدمة العامة» و«التنظيم والإدارة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغى، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة الجهاز الإداري للدولة «قطاع الخدمات العامة»، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن السنة المالية للعام 2020/ 2021، واستمعت اللجنة خلال الاجتماع لممثلي الجهاز والذين لم يبدوا أي ملاحظات على مشروع الموازنة الجديدة.

ووفقًا لمشروع موازنة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بلغ إجمالي المبالغ المقدرة للمصروفات 21 مليون جنيه، وبلغت إجمالي الاعتمادات المالية للأجور وتعويضات العاملين 21 مليون و100 ألف جنيه، ويخصص 21 مليون و200 ألف لبند شراء السلع والخدمات، و12 مليون و300 ألف جنيه للفوائد، و21 مليون و400 ألف جنيه لبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و21 مليون و500 ألف جنيه لبند المصروفات الأخرى.

وبلغ إجمالي الاعتمادات المالية المقدرة لبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) 21 مليون و600 ألف جنيه، ومبلغ 22 مليون و700 ألف جنيه لبند حيازة الأصول غير المالية، و23 مليون و800 ألف جنيه لبند (سداد القروض المحلية والأجنبية)، فيما قدرت الموازنة 11 مليون و300 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى، و11 مليون و100 ألف جنيه لبند الضرائب، و11 مليون و200 ألف جنيه لبند المنح، و12 مليون و400 ألف جنيه لبند متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية.