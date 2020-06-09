شكرا لقرائتكم خبر عن 120 بوابة تعقيم وخط ساخن استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف د. طارق رحمي، محافظ الغربية، عن توفير 120 بوابة تعقيم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، إلى جانب توفير عدد 2 بوابة أخرى لتغطية كافة لجان امتحانات الثانوية العامة والبالغ عددها 122 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم، لعدد من المدارس التابعة لإدارة غرب وشرق طنطا التعليمية، لمراجعة جاهزيتها استعدادا لإجراء امتحانات الثانوية العامة، حيث رافق المحافظ خلال الجولة نائبه د. أحمد عطا، وناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وشدد محافظ الغربية، على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك توفير كواشف لقياس درجة الحرارة، ومراجعة كافة المقاعد للتأكد من سلامتها ووضعها على مسافات متباعدة، ومراعاة التهوية الجيدة وزيادة عدد المراوح، والتنسيق مع الطب البيطري لإتمام عملية التعقيم اليومي للجان وتطهير الحمامات يوميا والتأكيد على نظافتها.

وأفاد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم، بأنه تم إعداد غرفة عمليات بالمديرية لتلقي شكاوى أولياء الأمور على الخط الساخن 3333551 والتي تعمل على مدار ال 24 ساعة.