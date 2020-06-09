شكرا لقرائتكم خبر عن 708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم تخصيص أكثر من 708 ملايين جنيه في خطة المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمركزى سوهاج والمراغة بالمحافظة.

وأوضح بدرى، في تصريحات له، اليوم، أنه جرى الاستفادة من الاعتماد باستكمال 11 مشروعا للصرف الصحى توقف العمل بها منذ 2007، بقرى «عرابة أبوالدهب، والقراقرة، والقيصان، وأبوحسين، والكوامل، وأولاد غريب، والهجارسة» بمركز سوهاج، و«الغريزات، والبطاخ والوقدة وعرابة أبوعزيز» بمركز المراغة.

وأشار إلى أنه جار استكمال هذه المشروعات باستكمال تنفيذ الشبكات، وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية في بعض المشروعات، وتأهيل شبكات الإنحدار، وتأهيل مزرعة الصرف الصحى التي تروى بمياه الصرف المعالجة لمشروع صرف قرية «الهجارسة»، فضلا عن تنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج، منوها بأنه من المقرر الإنتهاء من استكمال تنفيذ هذة المشروعات قبل نهاية العام الجارى.

استكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بمركزى سوهاج والمراغة

استكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بمركزى سوهاج والمراغة

استكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بمركزى سوهاج والمراغة

استكمال مشروعات الصرف الصحى المتوقفة بمركزى سوهاج والمراغة