- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن 708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بسوهاج (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء مهندس محمد بدرى محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، إنه تم تخصيص أكثر من 708 ملايين جنيه في خطة المرحلة الأولى من برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بمركزى سوهاج والمراغة بالمحافظة.
وأوضح بدرى، في تصريحات له، اليوم، أنه جرى الاستفادة من الاعتماد باستكمال 11 مشروعا للصرف الصحى توقف العمل بها منذ 2007، بقرى «عرابة أبوالدهب، والقراقرة، والقيصان، وأبوحسين، والكوامل، وأولاد غريب، والهجارسة» بمركز سوهاج، و«الغريزات، والبطاخ والوقدة وعرابة أبوعزيز» بمركز المراغة.
وأشار إلى أنه جار استكمال هذه المشروعات باستكمال تنفيذ الشبكات، وتأهيل محطات الرفع وخطوط الطرد، ومحطات المعالجة، واستكمال الأعمال الكهروميكانيكية في بعض المشروعات، وتأهيل شبكات الإنحدار، وتأهيل مزرعة الصرف الصحى التي تروى بمياه الصرف المعالجة لمشروع صرف قرية «الهجارسة»، فضلا عن تنفيذ خط السيب النهائي لمصرف غرب سوهاج، منوها بأنه من المقرر الإنتهاء من استكمال تنفيذ هذة المشروعات قبل نهاية العام الجارى.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
35,444
-
تعافي
9,375
-
وفيات
1,271
كانت هذه تفاصيل خبر 708 ملايين جنيه لاستكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة بسوهاج (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.