خلال 24 ساعة.. ضبط 308 قضايا تلاعب فى أسعار السجائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شن حملات تموينية مكبرة بالاشتراك مع إدارات وأقسام التموين بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية لضبط قضايا التلاعب في أسعار السجائر وبيعها بأزيد من السعر الرسمي. وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 308 قضايا سجائر تنوعت بين "بيع بأزيد من السعر، تهرب من سداد الرسوم الجمركية" بإجمالي مضبوطات (145664 عبوة سجائر). جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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