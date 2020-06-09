15 يوليو.. نظر استئناف أحمد الفيشاوى على حبسه سنة بسبب نفقة ابنته "لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: حددت محكمة جنح مستأنف الدقى جلسة 15 يوليو المقبل لنظر الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا". وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

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