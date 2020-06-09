بعد الإعلان على فيسبوك.. ضبط صاحب محل بحوزته 12 طبنجة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت اجهزة الامن بوزارة الداخلية صاحب محل لبيع أدوات الصيد، بدائرة قسم شرطة الزيتون لقيامه بالترويج لبيع أسلحة الصوت عبر إحدى صفحات موقع "فيس بوك". وعُثر بحوزة المتهم (12 طبنجة صوت- 250 طلقة صوت- 2 جراب طبنجة أدوات تنظيف الأسلحة- هاتف محمول- دفتر فواتير) وأقر بترويجه لبيع الطبنجات الصوت دون إشتراط حصول المواطنين على ترخيص بحيازة هذه النوعية من الأسلحة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

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