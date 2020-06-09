قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي بمرور 6 سنوات على رئاسته للجمهورية: عبر بمصر إلى الأمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

وجه المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة مرور 6 سنوات على توليه رئاسة الجمهورية.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي حقق خلال 6 سنوات لمصر ما لم تحققه خلال فترة طويلة من الزمن عبر بها إلى بر الأمان والحداثة، في وقت عصيب مر به الوطن.

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وأضافت "حقق العديد من الإجازات في كافة المجالات على الصعيد الداخلي والخارجي معيدا لمصر مكانتها اللائقة التي تستحقها إقليميا وعالميا، وحفظ لمصر أمنها ووحدتها وسلامتها من المؤامرات التي حاكها طيور الظلام من العناصر الإرهابية محطما كل مخططاتهم الدنيئة".

وصرح المستشار سامح سيد، المتحدث باسم الهيئة، بأن الرئيس السيسي حقق العديد من المشروعات القومية والتنموية في زمن قياسي أبهر العالم أجمع، وأعاد التوازن للاقتصاد المصري ورفع به معدل التنمية.

واختتمت الهيئة بيانها "نسأل المولى عز وجل أن يعين سيادته في الفترة المقبلة على تحقيق آمال الوطن وطموحاته من التنمية والازدهار وأن يديمه علينا قائدا عظيمًا وفذا في وقت عصيت فيه الدنيا عن إنجاب القادة الأفذاذ مثل فخامته".