سقوط ٣ تجار مخدرات في قبضة مكتب المكافحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجح رجال مكافحة المخدرات في القبض على ٣ أشخاص تخصصوا في تجارة المواد المخدرة بالقاهرة.

تمكن العميد وائل نصار، مدير إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات من ضبط عدد من العناصر الإجرامية من القائمين على الاتجار في المواد المخدرة وذلك على النحو التال ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية وبحوزته كمية من مخدر الإستروكس وزنت 2,200 كيلو جرام، كمية من الأكياس البلاستيكية "مُعدة للتعبة"، 3 زجاجة تحوي سائل الأسيتون "المستخدمة في تصنيع مادة الاستروكس المخدر"، ميزان حساس، مبلغ مالي – هاتف محمول، ضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (3695 قرص مخدر من العقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، مبلغ مالي قدره 20,370 ألف جنيه، هاتف محمول - 2 سلاح أبيض "مطواة، مقص معدني")

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ضبط أحد الأشخاص "له معلومات حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته (كمية من مخدر الفودو وزنت 510 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، طبنجة صوت.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وباشرت النيابة التحقيق.