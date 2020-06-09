محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران وسامح غيث: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية بالشرقية. معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، أفادت قيام (عاطلين - "لأحدهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة ماكينات ري الأراضي الزراعية. عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أمكن ضبط المتهمين بدائرة المركز، بحوزة الأول (بندقية خرطوش - 3 طلقات من ذات العيار)، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما 6 حوادث بدائرة المركز، وتم بارشادهما ضبط المسروقات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.