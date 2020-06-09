مباحث القاهرة تنجح في ضبط المتهمين بسرقة شقة جواهرجي بالمعادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين بسرقة شقة جواهرجي في المعادي.

تبلغ للمقدم إسلام بكر، رئيس مباحث قسم شرطة المعادي، من تاجر مصوغات ذهبية مقيم بدائرة القسم باكتشافه سرقة مبلغ 120 ألف دولار أمريكي، 4 خواتم ألماس من داخل الخزينة بالشقة سكنه.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد يوسف، مدير المباحث الجنائية، للقبض على المتهمين.

Advertisements

أسفرت التحريات التي أشرف عليها العميد عبد الفتاح القصاص، رئيس مباحث قطاع الجنوب، أن وراء ارتكاب الواقعة إحدى السيدات "تعمل طرف المجني عليه وزوجها" سائق، صديقتها سبق وأن عملت طرف المجني عليه.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام العميد أيمن وحيد، مفتش المباحث، اعترفوا بأنه نظراً لعلمهم باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة وعلم الأولى بالأرقام السرية الخاصة بالخزينة، واحتفاظها بنسخة من مفتاح مسكن المجني عليه " بحكم طبيعة عملها"، اختمرت في ذهنهم فكرة سرقته، وفي سبيل ذلك استغلوا عدم تواجده بالمسكن ، وقاموا بالتعاون فيما بينهم بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط (4 خواتم ألماس " المستولى عليهم " - مبلغ مالى 46 ألف دولار أمريكي، مبلغ مالي 431600 جنيه مصري أقروا بأنه من متحصلات الواقعة عقب قيامهم باستبدال جزء من المبلغ المالي المستولى عليه إلى العملة الوطنية كما تم بإرشادهم ضبط كمية من المصوغات الذهبية تقدر بقيمة مبلغ 102150 جنيه، 6 هواتف محمول، 2 جهاز "تابلت"، 2 سماعة تقدر بقيمة مبلغ 61000 ألف جنيه، كمية من الملابس والشنط والأحذية تقدر بقيمة مبلغ 12000 ألف جنيه أقروا بشرائهم من باقي المبلغ المالي المستولى عليه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، إلى النيابة العامة.